ЄС: Угода з Україною може бути підписана поза рамками саміту

"Питання залишається відкритим, але ми вважаємо, що потрібних результатів можна досягти до саміту у Вільнюсі. Місія Європарламенту продовжиться до цього саміту, який буде гарною можливістю провести додаткові консультації: там будуть всі країни-члени, президенти і прем'єр-міністри країн у супроводі глав МЗС ", - сказала Косьянчич, пише РІА Новости.

Вона назвала спекуляцією заяви ЗМІ про те, що угода з Україною таки буде підписана у Вільнюсі, але процес її ратифікації затягнеться до рішення Україною питання Тимошенко.

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"Наша мета - підписати угоду на саміті у Вільнюсі. Але ми повинні провести остаточний аналіз. Зараз справа за Україною", - заявила Косьянчич.

Вона відмовилася обговорювати, скільки часу може знадобитися для підписання угоди, якщо її не буде укладено на саміті у Вільнюсі. При цьому, за її словами, для підписання не обов'язково чекати наступного саміту "Східного партнерства".

"Підписання можна організувати і за інших обставин. Я не думаю, що (підписання в рамках саміту" Східного партнерства "- ред.) це обов'язково", - сказала Косьянчич.