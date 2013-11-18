Меркель: Україна не готова створити передумови для асоціації з ЄС

Канцлер ФРН Ангела Меркель не бачить готовності України виконати умови, необхідні для укладення угоди про асоціацію з ЄС, передає РІА Новости.

Україна сподівається підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 28-29 листопада. Однак поки не виконано кілька умов. Одне з них - звільнення екс-прем'єра, лідера опозиції Юлії Тимошенко, засудженої у 2011 році за перевищення повноважень при підписанні в 2009 році газової угоди з РФ.

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"Сьогодні я повинна вам сказати, що поки не видно, щоб Україна була готова створити передумови для можливого підписання", - заявила Меркель, виступаючи в понеділок на позачерговому засіданні бундестагу. Вона також зазначила, що цю тему обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Брюсселі в понеділок і вівторок.

Умова про звільнення Тимошенко, яка більш 1,5 років знаходиться на лікуванні в лікарні в Харкові, є найскладнішим для Києва. Можливим виходом з ситуації міг би стати закон, який дозволив би направити екс-прем'єра на лікування за кордон. Однак парламентарії поки не змогли прийти до єдиного рішення, щоб ухвалити закон, який влаштував би і владу, і опозицію.