Сенат США ухвалив резолюцію, в якій закликає звільнити Тимошенко
Сенат США закликав українську владу звільнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко і зробити вирішення її питання однією з головних умов підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Відповідну резолюцію сенат США ухвалив 18 листопада. Автор документу - Річард Дурбін.
У резолюції сенат, зокрема, просить уряд України звільнити Тимошенко з в’язниці, опираючись на рішення Європейського суду з прав людини, ухвалене в квітні 2013 року, повідомляє Українська правда.
Окрім того, ЄС, на думку сенату, має зробити звільнення екс-прем'єра України важливою умовою підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом на саміті Східного партнерства в Литві.
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У резолюції також висловлюється надія, що у майбутньому Україна матиме тісніші зв'язки з Європою, США та іншими державами у співтоваристві демократичних країн.
Сенат США також висловлює занепокоєння та невдоволення тим, що вибіркове і політично мотивоване ув’язнення Тимошенко без потреби відволікає увагу від міцних зв’язків України з Європою, США та об'єднанням демократичних країн.