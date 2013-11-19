Сенат США ухвалив резолюцію, в якій закликає звільнити Тимошенко

Відповідну резолюцію сенат США ухвалив 18 листопада. Автор документу - Річард Дурбін.

У резолюції сенат, зокрема, просить уряд України звільнити Тимошенко з в’язниці, опираючись на рішення Європейського суду з прав людини, ухвалене в квітні 2013 року, повідомляє Українська правда.

Окрім того, ЄС, на думку сенату, має зробити звільнення екс-прем'єра України важливою умовою підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом на саміті Східного партнерства в Литві.

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У резолюції також висловлюється надія, що у майбутньому Україна матиме тісніші зв'язки з Європою, США та іншими державами у співтоваристві демократичних країн.

Сенат США також висловлює занепокоєння та невдоволення тим, що вибіркове і політично мотивоване ув’язнення Тимошенко без потреби відволікає увагу від міцних зв’язків України з Європою, США та об'єднанням демократичних країн.