У ПР виключають переїзд Тимошенко до Німеччини до Вільнюського саміту

08:07, 19 листопада 2013
Політика
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Депутат Партії регіонів Інна Богословська заявляє, що немає можливості звільнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко до саміту в Литві, який відбудеться 28-29 листопада.

До саміту Тимошенко до Німеччини не поїде, запевняє Богословська

Про це вона сказала в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Немає ніякої можливості, щоб до Вільнюського саміту Тимошенко переїхала вільною людиною до Німеччини", - цитує Богословську Українська правда.

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"Однак отримати можливість (лікуватися закордоном) може. Тому що закон може бути прийнятий у Верховній Раді за умови, що опозиція щось зробить і пан Олійник, наприклад, не помре, коли буде розглядати як голова робочої групи поправки до закону про прокуратуру" , - додала Богословська.

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