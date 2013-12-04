Опозиція назвала пікет уряду головним завданням
07:43, 04 грудня 2013Політика
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Перша колона мітингувальників з майдану Незалежності рушила у напрямку будівлі уряду
Сьогодні пікетуватимуть Кабмін
Як передає Радіо Свобода, людей приблизно 2 сотні.
Лідери опозиції напередодні назвали головним завданням на середу – пікет під будівлею уряду. Опозиція планує не допустити проведення засідання Кабміну, яке заплановане на сьогодні.
На тему: Кабмін планує провести сьогодні засідання в будівлі уряду
Головні сили правоохоронці зараз зосередились біля вулиці Банкової, на Грушевського та поблизу Маріїнського парку. Натомість міліції на Майдані Незалежності практично непомітно.
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