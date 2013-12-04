Опозиція назвала пікет уряду головним завданням

Як передає Радіо Свобода, людей приблизно 2 сотні.

Лідери опозиції напередодні назвали головним завданням на середу – пікет під будівлею уряду. Опозиція планує не допустити проведення засідання Кабміну, яке заплановане на сьогодні.

На тему: Кабмін планує провести сьогодні засідання в будівлі уряду

Головні сили правоохоронці зараз зосередились біля вулиці Банкової, на Грушевського та поблизу Маріїнського парку. Натомість міліції на Майдані Незалежності практично непомітно.