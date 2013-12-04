Кабмін планує провести сьогодні засідання в будівлі уряду

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Засідання планується провести в звичайному режимі в звичайний час - 10:00. На даний момент будівля уряду перебуває під посиленою охороною, прохід співробітників в будівлю забезпечений.

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Рух транспорту в районі Будинку уряду перекрито по вулицях по вулицях Грушевського та Садовій.

О 6:30 біля центрального входу в будівлю перебувало близько 40 представників Свободи.

Нагадаємо, урядовий квартал був перекритий активістами Євромайдану 2 грудня. Блокування Кабміну входило до плану дій в рамках мирних протестів опозиції з метою відставки уряду й оголошення дострокових виборів президента та Верховної Ради.