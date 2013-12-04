Близько тисячі мітингувальників підійшли до МВС

Як передає кореспондент УНІАН, зараз мітингувальники шикуються на протилежній від міністерства пішохідній частині вулиці та розгортають транспаранти, зокрема, з такими написами: “Беркут - це воєнізоване злочинне угрупування”, “Схаменіться, не вбивайте наших дітей”.

Мітінгуючі також скандують: “Захарченка у відставку”, а також час від часу заявляють про свої вимоги щодо необхідності розпуску загонів спецпризначення “Беркут”.

Загалом ситуація поки спокійна, ні учасники акції, ні міліція не вдаються ні до яких силових дій.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві.

У неділю, 1 грудня, в Україні пройшла наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій лише у Києві взяли участь понад півмільйона осіб.

Однак, 1 грудня провокатори влаштували зіткнення під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждали більш як 40 українських і зарубіжних журналістів.

Акції протесту тривають.