Перевибори на Черкащині: гроші не пахнуть

В жовтні 2012 року в Черкаській області (194 та 197 виборчі округи) беззаперечну перемогу отримали кандидати від об'єднаної опозиції – Микола Булатецкий і Леонід Даценко. Та зусиллями провладних конкурентів – Валентини Жуковської та Богдана Губського – за підтримки місцевого адмінресурсу та штурму ОВК загоном «Беркуту», вибори були зірвані. В результаті, Центрвиборчком не зміг установити результати народного волевиявлення.

В 194-му окрузі (центр – місто Черкаси) опозиціонер Булатецький більш ніж на 12 тисяч голосів обігнав почесного президента черкаського ПАТ «Азот» Жуковську. Але, за офіційною версією, вибори не вдалися через погане самопочуття голови окружної комісії, штурму ОВК «Беркутом» та пропажу печатки ОВК. На сьогодні, за даними Центральної виборчої комісії, за результатами обробки 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій по 194-му одномандатному виборчому округу Михайло Поплавський набрав 53,54% голосів виборців, тоді як його найближчий конкурент Микола Булатецький – 35,87% голосів.

В 197-му окрузі (центр – місто Канів Черкаської області) опозиціонер Леонід Даценко, за результатами протоколів дільничних виборчих комісій, випередив незалежного самовисуванця Богдана Губського на 4600 голосів. Але, з технічних причин, системний адміністратор перестав передавати дані на сервер Центрвиборчкому. Пізніше в приміщенні окружкому з’явився сумнозвісний «Беркут», бійці просто забрали мішки з бюлетенями. За даними Центральної виборчої комісії, за результатами обробки 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій по 197-му одномандатному виборчому округу в 2013 році Леонід Даценко набрав 63,51% голосів виборців, тоді як його найближчий конкурент Сергій Червонописький – 23,3% голосів.

Округ №197: Жити в Києві, щоб працювати для Черкас

В окрузі №197 реальних конкурентів у єдиного кандидата від Об’єднаної опозиції Леоніда Даценко не було. Не з’явилися вони і після появи за три тижні до виборів київського «парашутиста-важковаговика» - голови Української спілки ветеранів Афганістану, генерала Сергія Червонописького. Його рівень пізнаваності в окрузі, як і рейтинг, були вкрай низькими. Та і лозунг, з яким він вигулькнув зі своїх агіток - «Буду жити в Києві, а працюватиму для Черкас», не додали йому популярності у виборців з сіл і міст області. То ж цей «самостійний» кандидат від влади був заздалегідь провальним.

Реальним переможцем залишався опозиціонер Леонід Даценко, якого влада не полишала у спокої. ДАІ не раз блокувала його агітавтобус, з нього також неодноразово викрадали номерні знаки... Перед датою голосування міліція вилучила з бібліотек збірку його віршів «І ангел з автоматом на плечі» та відкрила кримінальне провадження за розпалювання міжнаціональної ворожнечі у віршах з цієї збірки. Однак ще рік тому, саме за цю збірку віршів, Даценко отримав державну літературну премію імені Симоненка.

Незадовго до виборів екс-мер Черкас Сергій Одарич на своїй сторінці в Фейсбуці зазначив, що «в Адміністрації Президента вирішили: по 197 виборчому окрузі «пропустити» в народні депутати Леоніда Даценка, щоб показати світу «чесність виборів»».

На думку заступника голови обласної організації Комітету виборців України Юрія Саса, виборча кампанія в окрузі №197 проходила в умовах низької активності суб’єктів виборчого процесу, але і без суттєвих порушень. Так, в останні два тижні були зафіксовані спроби тиску на виборців через застосування адмінресурсу. Агітацію за Червонописького мали проводити соціальні працівники, а власники підприємств та керівники організацій були змушені організовувати збори трудових колективів для проведення агітаційних зустрічей. Проте, вплив таких методів виявився недостатнім для зміни розстановки сил в перегонах.

Порушень в день голосування також практично не було. Тому підстав для юридичного оскарження результатів як в цілому по округу №197, так і по окремих дільницях, на думку експертів КВУ, не існує. До того ж, за словами координатора громадянської мережі ОПОРА Ольги Айвазовської, в 197-му окрузі проблеми з підкупом виборців майже не вплинули на результати.

Округ №194: де отримати решту грошей за голос

Зовсім інша ситуація склалась в сусідньому, 194 окрузі. Головною несподіванкою довиборів в Черкасах стала поява «зіркового парашутиста» - співаючого ректора Михайла Поплавського, який позиціонував себе в Черкасах, як незалежний самовисуванець, і всіляко дистанціювався від влади, “забуваючи” розповісти, що є членом фракції Партії регіонів у Київській облраді.

Був на окрузі ще один столичний кандидат – президент автокорпорації «Богдан» Олег Свинарчук, який відразу почав з обіцянок перетворити Черкаси на столицю автомобілебудування. Але, після появи Євромайдану, він зняв свою кандидатуру з перегонів. Кажуть, що у бізнесмена не було повної впевненості, що цей парламент залишиться дієздатним. Особливо після вимог опозиції про необхідність перезавантаження влади. А у Раду він йшов, за його ж словами, «щоб захистити своє підприємство».

Однак саме Поплавський сплутав карти черкаській опозиції, яка була цілковито впевнена у перемозі місцевого опозиціонера Булатецького. Чому? Тому що разом з його появою на окрузі черкащанам нагадали, що їхній голос вартий грошей. А черкаські опозиціонери в ході проведення кампанії втомилася трубити на всіх прес-конференціях про підкуп виборців, “громити” пункти оплати голосів та щотижня носити заяви в міліцію про підкупи.

Щоб отримати гроші, не потрібно було робити геть нічого: агітатори приходили до черкащан додому, де і питали про електоральні вподобання виборців. Після опитування пропонували проголосувати за Поплавського. Варто було лише підписати легальну угоду про вступ до лав агітаторів і отримати 200 грн. Ще 150 грн обіцяли додати після голосування, в разі перемоги кандидата.

“Помічники” співаючого ректора дотримали слова. Вже 16 грудня, після оголошення перемоги Поплавського, в соцмережі Фейсбук черкаські користувачі розповідали про остаточний розрахунок з удаваними агітаторами. Так, Владислав Вакуленко 16 грудня написав: «…за адресою м. Черкаси, вул. Чорновола, 237, у дворі 5-типоверхівки, роздають гроші тим людям, що продали свої душі “дияволу”, що явився черкащанам в образі "співочого" ректора. Стоїть близько 30 осіб, гроші видають за паспортами, банкує "мамка" років 55-ти. … Єдине, що радує – що фальсифікатори дуже порядні, бо в принципі, грошей можна було вже й не давати. Але, що лякає, вони геть нічого не бояться, бо навіть не ховаються...».

Тим, що відбувалося на дільницях, були шоковані і міжнародні спостерігачі. За словами голови місії офіційних спостерігачів з Польщі в рамках Світового Конгресу Українців Романа Біласа, він був вельми здивований, коли до членів однієї з дільничних комісій підійшла літня жінка і запитала, де можна отримати решту грошей за те, що вона проголосувала за потрібного кандидата.

За словами Біласа, в Польщі годі і уявити, щоб всі в місті знали, що якийсь кандидат купує голоси. Мовляв, вся польська преса обов’язково б про це написала. І це, я мінімум, загрожувало б кандидату зняттям з перегонів, а, після поліцейського розслідування, - в’язниця і суспільне забуття.

Саме через це польська делегація не може визнати результатів голосування в 194 окрузі, а сам Білас вважає, що виборча кампанія на Черкащині повинна пройти ще раз.

Такої ж думки дотримується координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, яка заявила про неможливість встановити результати голосування в 194-му виборчому окрузі внаслідок системного підкупу виборців. В день голосування спостерігачі ОПОРИ збилися з ніг, ловлячи за руку скупників голосів зі списками виборців, грошима та банківськими картками. Фіксувати інші дрібні порушення у них не вистачало ні людей, ні фізичних можливостей.

ДАІ проти спостерігачів

Однак черкащина відзначилась не тільки підкупом виборців. За словами заступника голови Черкаської обласної організації Комітету виборців України Юрія Саса, КВУ зафіксував більше 120 порушень, серед яких підкуп був лише самим серйозним, бо охоплював десятки тисяч виборців. Сас розповів УНІАН, що вибори в окрузі пройшли в атмосфері зневаги до закону, в умовах бездіяльності правоохоронних органів, при ігноруванні окремими суб’єктами виборчого процесу принципів чесної конкуренції. Наряду з підкупом, ще однією «візитівкою» виборів у Черкасах став «чорний піар».

Останнім цвяхом в труну черкаської опозиції стало блокування штабу кандидата Булатецького за півгодини до закриття виборчих дільниць автомобілями ДАІ. В результаті цього, більшість спостерігачів кандидата не змогли потрапити на підрахунок голосів на дільницях. А тих, хто були на дільницях, члени комісії випхали в шию під різними приводами. Тому і результат волевиявлення – наслідок цієї сукупності факторів, - вважають в КВУ.

За такий «вибір» народні депутати вже затаврували черкащан майже зрадниками Майдану. Як написав 17 грудня на своїй сторінці у Фейсбук позафракційний парламентарій Анатолій Гриценко: «Чи були фальшування з бюлетенями? Були. Чи були вони визначальними? Ні. Голоси тупо скупили, ще до дня голосування. Голоси тупо продали, ще до дня голосування. Ті, хто продавалися, напевно знали про Майдан, бачили на екранах, як влада по-звірячому била студентів, разом з усіма захоплено слухали «Океан Ельзи»... Співчуваю земляку Миколі Булатецькому. Тричі в Черкасах люди обирали його депутатом – і тричі влада позбавляла мандату».

В той же час, на думку народного депутата від “Батьківщини” Лесі Оробець, вибори в 194 окрузі є свідченням того, як влада готується до наступних президентських виборів: «Скупка оптом «населення» від 250 до 400 грн за 1 шт., скуплені і перекуплені комісії. Суцільна сірість, підкуп, залякування і безнадія. Нормальним людям йти вже нікуди, бо вони нічого не вирішують. Звідси явка в 47%. Саме вони уможливлюють купити ті 15-20% «населення», які продаються, і «намалювати», що не вистачає. А організовані зграї гопників будуть залякувати тих, хто раптом щось хоче, чи про якісь закони розказує».

Опозиція не буде шукати правди в судах

Вже наступного дня після оголошення перемоги Поплавського кандидат від опозиції Булатецький провів прес-конференцію, на якій розповів, що вибори були сфальшовані, що відбувся підкуп виборців, проводились «каруселі», але судитися він не буде, незважаючи на те, що його команда має достатньо доказів порушень. «Я не бачу в цьому сенсу... Не знаю, як можна за цю країну боротися…», – засмучено констатував Булатецький.

За його підрахунками, у Черкасах «купили» 60 тисяч виборців. «Мені пропонували 5 мільйонів доларів за те, щоб я здався. Я не взяв ці гроші! На підкуп моїх виборців достатньо було 3 мільйони», - підрахував він.

Юрій Дубрава, Черкаси