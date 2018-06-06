На Волині "шиють" діло за портрети президента

Усіх цих людей звинувачують у грубому порушенні громадського порядку «з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувались особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, вчиненими групою осіб». Це «грубе порушення» мало місце під час пікетування Волинської облдержадміністрації та облради 2 грудня.

В той день під адмінприміщенням на Київському майдані Луцька зібралося близько трьох тисяч осіб, які висловлювали своє обурення з приводу кривавого нічного розгону мирної акції 30 листопада в столиці. Люди закликали керівництво області до негайної відставки. А окремі активісти винесли з приміщення Волинської облради три портрети Президента Віктора Януковича, які, перевернувши догори дригом, пронесли, на чолі колони, головною вулицею міста – проспектом Волі до Театрального майдану.

Там відбувся мітинг, під час якого й вирішилась подальша доля фотозображень голови державі. Зокрема, один з них повісили на ялинку, другий – спалили, третій – віддали людям на майдані. Власне, у підозрі, яку вручили одній з активісток луцького Євромайдану – Майї Москвич – вказано, що саме вона закликала людей на майдані так «цинічно» вчинити з портретами «гаранта».

«Влада разом із Волинською обласною прокуратурою та слідчим управлінням УМВС у Волинській області розпочала політичні репресії проти активістів Євромайдану, політиків та учасників акцій протесту проти кривавих і насильницьких дій існуючої влади», - так відреагував на дії правоохоронців Волинський штаб національного спротиву.

Активісти розцінюють такі дії влади та підконтрольних їй органів, «як політичні репресії і початок системних переслідувань громадян, незгодних із бандитськими методами правлячого режиму».

Кримінал за три портрети

Першим про відкрите кримінальне впровадження проти активістів написав на своїй сторінці Фейсбуку депутат облради Ігор Гузь, який до речі також в списку «шести». 11 грудня, в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області повідомили, що працівники УМВС України у Волинській області, разом із представниками органів прокуратури, проводять ряд слідчих та інших процесуальних дій на території Луцька та області в рамках досудового розслідування, розпочатого за статтями 296 (Хуліганство), 295 (Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку) та 341 (Захоплення державних або громадських будівель) Кримінального кодексу України. На той момент двом активістам вже вручили повідомлення про підозру, а місце знаходження ще чотирьох тоді ще встановлювалося.

Процесуальне керівництво за справою здійснює прокуратура, у прес-службі якої зазначили, що «жодній особі не інкримінується мирна участь в акціях протесту чи неправильність політичних поглядів, а винятково – протиправні, кримінально карні діяння, в ході яких пошкоджувалось та знищувалось майно, блокувались будівлі державних установ та органів місцевого самоврядування, порушувався громадський порядок та спокій».

Власне, на сьогоднішній день підозри у вчиненні хуліганських дій вручено уже 5 активістам. Поки уникнув цієї долі лише депутат обласної ради Микола Собуцький, який перебуває за межами Волинської області. А суд відбувся над головою Луцької міської партійної організації ВО «Батьківщина», депутатом Луцької міської ради Сергієм Григоренком, головою «Нацальянсу» Майєю Москвич, екс-мером Луцька, депутатом міської ради Богданом Шибою, екс-губернатором, представником ініціативи «Третя республіка» Володимиром Бондарем.

Слідчі судді Луцького міськрайонного суду обрали Сергію Григоренку запобіжний захід строком на два місяці — домашній арешт (пізніше апеляційний суд області змінив йому запобіжний засіб на особисте зобов'язання), Майї Москвич — особисте зобов'язання та цілодобове носіння електронного засобу контролю (електронного браслету, з “обіймів” якого, свого часу, втік скандальний ректор податкової академії Петро Мельник), Богдану Шибі та Володимиру Бондару — особисте зобов'язання. Усим їм також заборонено відвідувати мітинги, збори, де буде йтися про євроінтеграцію. Доречі, заборона активістам виступати на мітингах є доволі дивною: екс-меру Шибі не можна виступати в Луцьку, а екс-губернатору Бондару – лише на Театральному майдані Луцька.

16 грудня розгляд справи щодо застосування запобіжного заходу під час кримінального провадження над Маєю Москвич тривав більше чотирьох годин. Суд відбувався у кабінеті судді, оскільки у приміщенні Луцького міськрайонного суду, що розміщений на вулиці Шевченка, немає залу судових засідань. Прокурор та слідчий наполягали, щоб дівчина перебувала під домашнім арештом з 19:00 до 7:00, прозвучала й теза про загрозу користування Майєю Москвич соціальними мережами, оскільки так “вона може впливати на думки інших та закликати до здійснення правопорушень”.

Однак суддя клопотання сторони обвинувачення задовольнив лише частково. Відтепер, громадська активістка протягом шістдесяти днів зобов’язана носити електронний засіб контролю, їй також заборонено брати участь у масових заходах на Театральному майдані в Луцьку і виступати на мітингах.

“Одне з основних завдань прокуратури – паралізувати діяльність найбільш активних учасників Євромайдану. Звісно після того, коли двічі на день по 3 години спілкуєшся зі слідчим, сил на координацію роботи стає менше, однак зараз в мене вже інше завдання. Кримінальна справа, відкрита проти мене, – це спроба показати всім тим, хто обурений діями президента, що ми помиляємось, що ми не праві, а наші умисли злочинні. Але це не так. Ми всі – праві! Це наша позиція! І я, на прикладі власної справи, буду це доводити. Нас не залякати, не зупинити і ми всі обов’язково переможемо”, – наголосила у своєму коментарі обвинувачена Майя Москвич.

Електронний браслет Майї вдягли на ногу, щоб важче було утекти

Між іншим, спецбраслет, який призначений для одягання на руку, їй одягли на ногу. Слідчий мотивував це тим, що так важче буде утекти. Електронний засіб контролю (ЕЗК), застосований до Майї Москвич, складається з 3-х частин: браслет – його вдягли на ногу, мобільний пристрій спостереження та зарядний пристрій до нього. Мобільний пристрій активістка Євромайдану повинна носити при собі та не віддалятися від нього більш як на 15 метрів. Сам електронний браслет не боїться води та витримує температури від – 30 до 50 градусів за Цельсієм.

«ЕЗК цілодобово фіксуватиме моє переміщення та повідомлятиме слідчих, котрі слідкуватимуть на моніторі, про те, коли я наближатимусь до забороненої зони або покидатиму територію Волинської області, або перебуватиму на Театральному майдані міста Луцька під час проведення масових заходів», - розповідає Майя Москвич.

Дівчина зауважує, що електронний пристрій, вдягнений їй на ногу, створюватиме певні незручності. «Тепер я не зможу займатися спортом, тому що пристрій потрібно берегти від ударів. Також не зможу вдягати колготки і не уявляю, яке взуття маю собі придбати, щоб мені було зручно», - обурюється вона.

Загалом, реакція учасників судових процесів над Москвич і Шибою була неоднозначною. Зокрема, слідчий Юрій Маркевич оголосив, що заперечує проти присутності журналістів на відкритому засіданні суду, бо “всі вони симпатизують” Майї Москвич. Слідчий суддя Віталій Ковтуненко справедливо визнав такі аргументи абсурдними. В свою чергу, прокурор Вадим Приймачок, побачивши під час свого виступу посмішки на обличчях присутніх, перервав засідання та заявив, що сміятись потрібно в цирку. У відповідь суддя Алла Борнос нагадала прокурору, що вона керує процесом в цьому залі.

Друге зауваження від слідчого судді представник прокуратури отримав, коли ствердив, що Богдан Шиба, перебуваючи на засіданні, водночас керує пікетувальниками, які блокують роботу Луцького міськрайонного суду. Суддя відповіла: «Але ж суд не заблоковано, нормально працює».

Цікаві пояснення дав під час засідання і сам обвинувачений Богдан Шиба: «Я пропонував заплатити голові обласної ради Володимиру Войтовичу за портрет Президента, але той відмовився, віддавши безкоштовно. Здивувала балансова вартість портрета Януковича — 280 гривень. Це ж чверть пенсії більшості громадян!».

Хуліганство, як прикриття політичних репресій

Щодо самих громадян, які на власні очі побачили перебіг засідань, вони вже вважають судові рішення політичними репресіями. Прокуратурі буде важко переконати їх у зворотному, оскільки занадто часто в процесуальних документах вжито слово «політичний». Та й хуліганські дії всіх підозрюваних правоохоронці пов'язують не з п'яною бійкою в барі, а з політичними поглядами та акціями протесту проти звірячого побиття «Беркутом» людей в Києві.

До речі, прокуратурі доведеться дати оцінку і діям працівників міліції, які охороняли громадський порядок в обласній раді. Якщо шість чоловік скоїли правопорушення, то чому правоохоронці, яких було більше сотні, лише спостерігали за діями, приміром, того ж Богдана Шиби? Чому відповідно до КПК України та Закону України «Про міліцію» не зупинили неправомірні дії “правопорушників” та не затримали їх на місці? Якби активісти отримали справедливі адміністративні стягнення, не було б розмов про кримінальні провадження та політичні репресії.

Споглядаючи на перебіг подій, місцева інтелігенція вже заявила про готовність написати листа Віктору Януковичу щодо справи Майї Москвич. “Я вживаю термін “репресії” щодо того, що відбувається з Маєю Москвич та й усіх інших, бо очевидно, що йдеться не про верховенство права, а зведення рахунків. Утім, треба визнати, вигадувати їм нічого не доведеться. Не треба бути юристом, аби здогадатися, що такого роду дії підпадають, як мінімум, під статтю за хуліганство. Я готовий написати листа чи звернення навіть до самого президента із проханням не піддавати людей кримінальній відповідальності за дії, що у силу певних причин і обставин переходять рамки мирного протесту. Революція все-таки – явище стихійне і не цілком контрольоване. Зрештою, існує таке поняття як амністія. Готовий також звернутися до нашого губернатора Бориса Клімчука, з проханням передати цього листа президентові. З боку президента цей жест гуманності був би широким кроком до правдивого діалогу”, - наголосив Лауреат Шевченківської премії, колишній воїн-інтернаціоналіст, який воював в Афганістані, поет, письменник і літературний критик Василь Слапчук.

Він нагадав, що Президент колись простив івано-франківського студента, котрий посягнув своїм хуліганським вчинком не просто на портрет, а, навить, безпосередньо на особу пана Януковича.

Оксана Вашкевич, Леся Бондарук, Луцьк