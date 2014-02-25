Аваков призначив проведення розслідування проти міліціонерів за посягань на життя і здоров'я мітингувальників

Наказом від 24.02.2014 №142 призначено проведення службового розслідування за фактами вчинення дисциплінарних проступків, перевищення службових повноважень, зловживання службовим становищем керівниками Головних управлінь та управлінь МВС України в ряді регіонів, що призвело до перешкоджання реалізації громадянами права на мирні зібрання, посягань на їх життя і здоров'я.

Проведення службового розслідування доручено комісії у складі 29 працівників Головного штабу, Департаментів кадрового забезпечення, юридичного забезпечення, внутрішньої безпеки, громадської безпеки та Головного слідчого управління.

Виконання наказу та хід проведення розслідування виконуючий обов'язки Міністра Арсен Аваков узяв на особистий контроль.