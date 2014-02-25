З Києва втекли 35 озброєних "беркутівців" - Аваков
Більше 30 бійців київського "Беркуту" втекли разом зі зброєю
Про це повідомив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков.
За його словами, силовики злякалися початку слідства та пошуку тих, хто давав та виконував злочинні накази під час протистояння з народом, повідомляє ТСН.
Як повідомляє видання, запитання щодо інциденту Авакова помітно роздратували.
Читайте такожЛьвівські беркутівці на колінах попросили пробачення"Я надам, я надам відповідну інформацію. Коли вважатиму можливим. Я вам сказав - у нас є труднощіі у підрозділах "Беркуту", який залишився без керівництва, коли керівництво їхнє втекло. Сьогоднішня перевірка показала, що 35 людей не перебувають на території частини. Це та проблема, яку ми збираємося вирішити сьогодні-завтра", - заявив Аваков.