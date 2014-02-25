З Києва втекли 35 озброєних "беркутівців" - Аваков

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, силовики злякалися початку слідства та пошуку тих, хто давав та виконував злочинні накази під час протистояння з народом, повідомляє ТСН.

Як повідомляє видання, запитання щодо інциденту Авакова помітно роздратували.

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