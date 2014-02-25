Transparency International закликає нову українську владу не наступати на старі граблі

У своїй заяві ця організація вітає протестувальників Майдану "з перемогою у боротьбі за право народу України жити в державі без корумпованих політиків та бюрократів"? повідомляє Українська правда.

Читайте такожTransparency International контролюватиме застосування санкцій ЄС до українських чиновників

"Ми закликаємо всіх претендентів на владу зробити боротьбу з корупцією своїм головним пріоритетом та самим дотримуватись стандартів доброчесності у власній роботі", - закликає Transparency International Україна.

Її експерти зазначають: "Корупція традиційно є ахіллесовою п'ятою України. Досвід Помаранчевої революції 2004 року показав провал антикорупційних зусиль нової влади, незважаючи на пануючу ейфорію та широку суспільну підтримку її дій".

Читайте такожTransparency International: Закон Олійника-Колесніченка знищить будь-які прояви громадської непокори

Transparency International Україна застерігає: "Історія не має повторитися знову. Єдина надія уникнути цей руйнівний цикл – це смілива, рішуча і беззаперечна боротьба з корупцією".

Організація пропонує скористатися досвідом світу та вітчизняних експертів.

"Сумнівною є пропозиція запровадження посади заступника міністра з протидії корупції… Натомість, вкрай важливим є зосередитися на негайному створенні антикорупційної інфраструктури України", - переконані в ній.

"Нова влада України має утворити органи, відповідальні за вироблення антикорупційної політики (у тому числі щодо контролю за прозорістю доходів та видатків чиновників і політиків, запобігання конфлікту інтересів), а також спеціалізований орган із виявлення та розслідування корупційних злочинів", - заявляє Transparency International.

Ці інституції потрібно сформувати ще до виборів президента та з дотриманням стандартів професійного добору кадрів і визначення пріоритетів роботи, наголошує організація.

Transparency International Україна готова надати всебічну допомогу в розробці законодавчої бази та організації роботи таких антикорупційних інститутів.

Водночас, організацію турбує, що "формування коаліційного уряду України відбувається фактично без оприлюднення критеріїв добору членів".

Transparency International Україна "закликає усі сторони цього процесу до реального дотримання принципів прозорості та доброчесності".

"Найвищий орган виконавчої влади України повинен бути сформований з осіб, які мають бездоганну ділову репутацію, а їхня діяльність на владних посадах не породжує конфлікт інтересів", - наголошує організація.

Її експерти вважають, що претенденти до призначення на посаду повинні публічно оприлюднити декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Transparency International Україна закликає кандидатів на посади відмовитися від призначення, якщо існують хоча б найменші сумніви щодо їх відповідності стандартам, і обіцяє жорстко моніторити діяльність новопризначених членів Кабінету міністрів.

Організація нагадує, що саме корупція стала однією з причини масових протестів, що призвели до зміни влади.