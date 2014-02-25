З купола будівлі Верховної Ради зняли радянську зірку

10:53, 25 лютого 2014
Політика
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Лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок повідомив, що радянська зірка зі шпиля на будівлі Верховної Ради знята.

Рада / 0629.com.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції сказав під час засідання парламенту.

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“Для українського народу інформація: зірки на Верховній Раді вже немає”, - сказав він.

Частина депутатів зустріли цю інформацію оплесками.

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