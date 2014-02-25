Коморовський закликав «не плакати за розлитим молоком», а почати реформи в Україні

Президент Польщі Броніслав Коморовський закликав не концентруватися на тому, як відбулася зміна влади в Україні та таким чином «плакати за розлитим молоком», а «зціпити зуби» та почати необхідні для зміни української економіки реформи.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав сьогодні в ефірі RMF FM.

«Одне є точним, що так сталося. А оскільки сталося, то немає сенсу плакати за розлитим молоком. Треба братися до роботи та намагатися знайти оптимальне рішення в рамках нинішньої ситуації», - сказав він.

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«Треба почати із затискання зубів та початку процесу реформ. На реформи, чи для підтримки реформ, західний світ знайде гроші. І Польща теж», - заявив Коморовський.

Він також закликав концентрувати свою увагу на майбутньому та подбати про те, аби Україна не повторювала старих помилок, згадавши серед них вирішення політичних проблем за допомогою ув’язнення опонентів.

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«Треба зараз окреслити, хто є головним ворогом України. Чи це якась політична постать, чи внутрішній ворог, чи теж внутрішні проблеми в Україні, у першу чергу, економічні. Якщо говориться, що економіка є найбільшим ворогом України, то треба мобілізувати усі внутрішні сили шляхом порозуміння, а не шляхом непотрібного продовження протистояння», - сказав Коморовський.