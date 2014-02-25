Завтра у Києві проведуть Всеукраїнську конференцію Євромайданів

Громадянська експертна рада і Громадська рада Майдану скликають Всеукраїнську конференцію Євромайданів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі братів Капранових.

За даними організаторів, на конференції основним питанням буде: Люстрація та громадський контроль за кадровими призначеннями та діяльністю органів влади.

«У кадровій політиці влада іде дорогою, торованою у 2005 році – кулуарність призначень, розподіл посад між політичними силами за квотами, опора на „своїх” людей, популізм – це ті принципи, які превалюють сьогодні. Але ми вже не ті, що були дев’ять років тому», - заявляють організатори і наголошують: «Ми не дозволимо обдурити себе вдруге. Ми забезпечимо справжнє народовладдя, хоче цього нинішня влада, чи ні. І запорукою нашої перемоги є майдани, які не припиняють боротьби по всій Україні».

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Конференція обговорить механізми громадської люстрації при призначеннях на посади в органах державної влади та контролю за їх діяльністю, а також громадського аудиту чистоти і прозорості фінансування виборчої кампанії на майбутніх президентських і парламентських виборах.

Конференція відбудеться у приміщенні Спілки журналістів (вул. Хрещатик, 27-А), початок об 11:00.

Як повідомляв УНІАН, перший Всеукраїнський форум Євромайданів відбувся в Харкові 11-12 січня. 15-16 лютого в Одесі відбувся другий Всеукраїнський форум Євро майданів.