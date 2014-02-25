Мер Донецька назвав єдиний, на його думку, легітимний орган влади в Україні
14:24, 25 лютого 2014Політика
0 0
Донецький міський голова Олександр Лук’янченко назвав Верховну Раду єдиним легітимним органом влади в Україні.
Мер Донецька вважає Раду єдиним легітимним органом влади
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі з журналістами.
Мер відзначив, що «вертикаль влади порушилася» і «єдиним органом легітимним, який продовжує працювати, є Верховна Рада України, подобається це нам чи ні».
Читайте такожПредставник України в ООН вимагає не брехати про державний переворотЛук’янченко підкреслив, що в Україні «має відбутися перезавантаження влади» і мають відбутися вибори президентські, а потім парламентські та вибори у місцеві ради.
При цьому він акцентував, що для органів місцевого самоврядування на сьогодні головне «забезпечити стабільність і конституційний порядок на території».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter