Мер Донецька назвав єдиний, на його думку, легітимний орган влади в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі з журналістами.

Мер відзначив, що «вертикаль влади порушилася» і «єдиним органом легітимним, який продовжує працювати, є Верховна Рада України, подобається це нам чи ні».

Читайте такожПредставник України в ООН вимагає не брехати про державний переворотЛук’янченко підкреслив, що в Україні «має відбутися перезавантаження влади» і мають відбутися вибори президентські, а потім парламентські та вибори у місцеві ради.

При цьому він акцентував, що для органів місцевого самоврядування на сьогодні головне «забезпечити стабільність і конституційний порядок на території».