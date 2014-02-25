Новій владі запропонували 5 критеріїв для створення уряду

Про це повідомляється на сайті руху.

Рух звернувся до політичних сил парламенту, на яких зараз лежить відповідальність за формування уряду, з вимогою надзвичайно відповідально поставитися до цього процесу. Заради створення чесного уряду пропонується дотримання 5 критеріїв для формування нового персонального складу Кабінету Міністрів та керівництва інших органів виконавчої влади.

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1. Професійність. Нові керівники міністерств та відомств мають бути якісними управлінцями з досвідом керування командами, а також обізнаними із особливостями функціонування відповідної сфери в Україні та найкращими іноземними практиками керування у відповідній сфері. Політики мають віддати перевагу не відомим партійним спікерам чи представникам, а компетентним людям, які здатні взяти тягар за здійснення непростих реформ.

2. Доброчесність. Майбутні високопосадовці не можуть мати корупційної історії, тобто щодо них не повинні існувати обгрунтовані підозри у причетності до корупційних правопорушень. Вони також не можуть бути причетними до порушень прав і свобод людини. При цьому йдеться не тільки про підозри, які висувалися державними органами, але насамперед про ті, які з’явилися внаслідок журналістських розслідувань авторитетних громадських організацій та засобів масової інформації.

3. Прозорість статків. Майбутні високопосадовці повинні оприлюднити свою декларацію про майно, доходи і витрати до розгляду питання про призначення на посаду і оприлюднювати в подальшому щорічно відповідно до законодаства та високого суспільного запиту на прозорість. При цьому задеклароване майно і доходи повинні відповідати реальному стилю життя особи. Треба попрощатися з практикою, коли Бентлі в гаражі називають в деклараціях “Жигулями”.

4. Підзвітність. Нові керівники щонайменше протягом місяця з моменту призначення мають ознайомити суспільство зі стратегічними завданнями міністерства (відомства) та регулярно звітувати перед суспільством про виконану роботу.

5. Нова генерація. Суспільство очікує побачити в складі нового уряду нові обличчя з незаплямованою репутацією, авторитетом серед професійних кіл та журналістів, з новими ідеями та якісною освітою. У світлі суспільних вимог щодо проведення люстрації – жодна людина з уряду Азарова, а також з числа парламентарів, які зокрема голосували за “диктаторські закони” від 16 січня, не може обіймати посаду в новому уряді.

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Рух підсумовує свої критерії твердженням, що новий Кабінет Міністрів має стати уособленням гідності, яка стала ключовим двигуном суспільного повстання за Європейську демократичну Україну.