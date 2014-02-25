Майдан стоятиме аж до літа - член Громадської Ради Майдану
20:45, 25 лютого 2014Політика
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Майдан буде стояти, допоки не буде обрано нового президента.
Лановий говорить, що Майдан стоятиме до літа
Про це доктор економічних наук та член Громадської Ради Майдану Володимир Лановий заявив в ефірі Еспресо.TV.
«Можна намалювати нові картини. В мене надія є, що Майдан вистоїть і навіть, делегувавши людей в уряд – продовжуватиме стояти. Там такий високий рівень недовіри до політиків. Поки не буде нового президента, нового парламенту та Кабміну. Люди стоятимуть до літа», - сказав Лановий.
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