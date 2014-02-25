Майдан стоятиме аж до літа - член Громадської Ради Майдану

Про це доктор економічних наук та член Громадської Ради Майдану Володимир Лановий заявив в ефірі Еспресо.TV.

«Можна намалювати нові картини. В мене надія є, що Майдан вистоїть і навіть, делегувавши людей в уряд – продовжуватиме стояти. Там такий високий рівень недовіри до політиків. Поки не буде нового президента, нового парламенту та Кабміну. Люди стоятимуть до літа», - сказав Лановий.

Читайте такожВ Раді хочуть провести дострокові вибори Ради восени 2014 року