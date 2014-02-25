У Черкаській області не залишилося жодного райцентру з пам’ятником Леніну – «Свобода»

Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі голова черкаського обласного осередку ВО «Свобода» Юрій Ботнар, сьогодні селищні ради райцентрів Катеринополя та Драбова прийняли рішення про демонтаж з центральних площ пам’ятників Леніну. Ці рішення були виконані вже сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, в області 21 лютого зняли пам’ятники Леніну у містах Жашків та Корсунь-Шевченківському, а також у селищі Буки Маньківського району області та у селищі Цибулів та у селі Івахни Монастирищенського району області.

22 лютого демонтували пам’ятники Леніну у районних центрах, містах: Золотоноша, Монастирище, Канів, Звенигородка, Лисянка, Шпола, Христинівка, Маньківка, Сміла, Умань, Чорнобай.