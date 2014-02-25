У Черкаській області не залишилося жодного райцентру з пам’ятником Леніну – «Свобода»
23:13, 25 лютого 2014Політика
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У Черкаській області станом на вівторок, 25 лютого, не залишилося жодного районного центру, де залишилися пам’ятники Володимиру Леніну.
У Черкаській області не залишилося жодного райцентру з пам’ятником Леніну / 15 минут
Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі голова черкаського обласного осередку ВО «Свобода» Юрій Ботнар, сьогодні селищні ради райцентрів Катеринополя та Драбова прийняли рішення про демонтаж з центральних площ пам’ятників Леніну. Ці рішення були виконані вже сьогодні.
Як повідомляв УНІАН, в області 21 лютого зняли пам’ятники Леніну у містах Жашків та Корсунь-Шевченківському, а також у селищі Буки Маньківського району області та у селищі Цибулів та у селі Івахни Монастирищенського району області.
22 лютого демонтували пам’ятники Леніну у районних центрах, містах: Золотоноша, Монастирище, Канів, Звенигородка, Лисянка, Шпола, Христинівка, Маньківка, Сміла, Умань, Чорнобай.
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