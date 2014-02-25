Донецький губернатор сумнівався в необхідності прийняття «мовного» закону в 2012 року



Як повідомили УНІАН у прес- службі Донецької облдержадміністрації, про це губернатор заявив сьогодні на засіданні громадської ради при ОДА.

Відкриваючи засідання, члени громадської ради хвилиною мовчання вшанували пам`ять загиблих в київських зіткненнях, після чого попросили губернатора висловити своє бачення про питання націоналізму в області.

Шишацький нагадав, що в Донецькому регіоні проживають представники 130 національностей, і підкреслив, що через це, в першу чергу, потрібно ставитися з обережністю до «мовного» питання.

Говорячи про нещодавнє скасування «мовного» закону, Шишацький сказав, що ще перед прийняттям цього документа в 2012 році сумнівався в його необхідності. Тоді глава регіону висловлював думку, що сходу України це нічого не дасть, а захід змусить мобілізуватися .

У той же час зараз поспішна відміна документа може негативно сприйматися російськомовними громадянами, зазначив губернатор.

«У мене мама - гречанка, батько - українець. Я думаю і розмовляю російською мовою. Так хто я? Я - громадянин України».- сказав Шишацький.

Губернатор вважає, що тим, хто сьогодні приймає рішення, потрібно добре подумати, наскільки тонко необхідно розглядати питання про мову.

«Господь зробив нас всіх рівними. І я впевнений, що націоналізм тут, у Донбасі, не знайде собі місця», - підкреслив голова облдержадміністрації.