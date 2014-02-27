ЗМІ: Рада АРК не може розглянути питання про всекримський референдум - у депутатів немає кворуму

Депутати ВР Криму, які прийшли на позачергову сесію для розгляду питання про проведення Всекримського референдуму «Про розширення повноважень АРК», не можуть зібрати кворум. Про це Центру журналістських розслідувань повідомило джерело в кримському парламенті.

Більш детальну інформацію можна дізнатися поки не вдалося, оскільки озброєні люди, які захопили будинок, при вході забрали у депутатів всі засоби зв'язку. Журналістів не пускають в будівлю.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на світанку будівлі Верховної Ради і Ради міністрів Криму були захоплені озброєними людьми без розпізнавальних знаків. Над ними вивісили прапори Росії. Про це стало відомо з повідомлення голови Меджлісу Рефата Чубарова, який закликав жителів Криму зберігати спокій і не проявляти ініціативу. Голова СМ Криму Анатолій Могильов в ефірі державного телеканалу закликав до спокою і до 9 годин почав переговори з терористами. Однак ті відмовилися, пославшись на те, що не уповноважені вести переговори.

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Пізніше в захопленій терористами будівлі ВР Криму пройшло засідання Президії, яка винесла на розгляд сесії питання про проведення всекримського референдуму, що стосується «удосконалення статусу автономії та розширення її повноважень».

На це депутат ВР Криму Рефат Чубаров, який не пішов на сесію,заявив: «Якщо у них буде кворум, -це буде черговий крок, для того, щоб реалізувати план відторгнення Криму від України». Він також висловив переконання, що всі депутати, які підуть на сесію, «йдуть не просто на змову з терористами, вони добровільно йдуть, щоб приймати рішення під дулом автомата».