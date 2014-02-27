Терористи пропускають до зали ВР Криму депутатів для відкриття сесії

«Вони пропустили депутатів до сесійної зали для роботи. Самі розумієте для чого», - повідомило джерело, маючи на увазі, що депутати можуть відкрити сесію і прийняти якесь рішення по статусу Криму.

Нагадаємо, що голова ВР Криму досі ніяк не виявив своє місцезнаходження і не заявив про свою позицію з після захоплення будівель ВР І РМ Криму. За деякою інформацією, його сьогодні бачили в главку МВС, де знаходиться створених після захоплення адмінбудівель АРК штаб.

Центр журналістських розслідувань