Коморовський: У Путіна не вміщується у голові, що в Україні - не політична змова

Глава Польської держави Броніслав Коморовський назвав заяву Президента Росії Володимира Путіна про підготовку в Польщі бойовиків для участі в акціях протесту в Україні "відлунням мислення агента", котрий усюди бачить "змову".

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав в інтерв'ю польським телеканалам.

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"Як на мене, це відлуння способу мислення про світ, де завжди є змова, агенти, навіть тоді, коли мова просто про громадян, котрі ведуть боротьбу за свої національні чи громадянські права, як це мало місце на Майдані. Чітко видно, що декому не вміщається в голові, що джерелом такої позиції може бути звичайна людська активність, а не політична змова", - сказав Коморовський.

"Жодної змови не було. Польща підтримує демократичні, прозахідні прагнення народу до незалежної України давно та нікого не повинна була вчити. Сама собою є добрим прикладом", - сказав він.