Туск побачив у звинуваченнях Путіна на адресу Польщі роздратування через ефективні дії Заходу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

”Це значить, що те, що готували довгий час, а саме: дії Польщі в рамках Європейського Союзу та підготовка такого спільного та солідарного ставлення до Росії, приносить сьогодні ефект та виглядає як те, що дратує деяких, у тому числі автора цих сьогоднішніх слів у Москві”, - сказав Туск.

Туск назвав звинувачення Путіна ”далекими від реальності” та ”приреченою на поразку спробою” виокремити Польщу, а також згадувану Литву, від решти держав Заходу, котрі солідарно діють в справі України.

Читайте такожТуск пообіцяв закликати Європу чинити тиск на Росію”Присутність поляків в Києві не мала такого характеру, який приписує Президент Путін. Усі ми бачили, що багато польських громадян висловлювало повну солідарність з тими, хто боровся за демократію, але водночас не можу сприймати цих формулювань, котрі були озвучені на цій прес-конференції”, - сказав він.

Туск також назвав найважливішим завданням недопущення загострення ситуації в Україні, закликавши з обережністю ставитись до декларації Путіна про невикористання ним сили.

Читайте такожТуск: Світ стоїть на межі конфлікту”Давайте пам`ятати, що Президент Путін сказав, що все ще зберігає право такої можливої дії (використання військових - УНІАН). Але чітко видно, що міжнародна солідарність та (...) послідовність дій цими днями принесла результат”, - сказав глава уряду Польщі.