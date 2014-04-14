У Слов'янську скасували заняття в школах і дитсадках. У Краматорську не працюватиме лише одна школа

Це зроблено у зв'язку з несприятливою ситуацією в місті, - повідомляє Слов'янськ діловий.

Водночас, школи і дитсадки м. Краматорська, який знаходиться від Слов'янська у 20 км, працюватимуть у звичайному режимі, крім ЗОШ №15, яка розташована прямо навпроти міськвідділу міліції, де в суботу стріляли.

Про це повідомляє сайт Общежитие з посиланням на заступника міського голови Марину Караван.

Читайте такожБійця "Альфи" у Слов'янську вбили з автомобіля охоронної фірми депутата-регіонала - УДАР

За її словами, прийнято рішення про скасування занять в ЗОШ № 15. Батьки дітей початкових класів, яких немає з ким залишити в робочий час, можуть привести школярів у ЗОШ № 12 та ЗОШ № 5. Тут їм буде забезпечено нагляд та належний навчальний процес. Термін, на який скасовано заняття в ЗОШ № 15, не визначений.

Нагадаємо, в неділю в Слов'янську озброєні в камуфляжі розстріляли в притул розстріляли автомобіль. За непереевіреними даними, загинуло двоє людей.

Раніше в Слов'янську МВС проводило антитерористичну операцію, в результаті якої 9 чоловік було поранено, а одного вбито.

У Краматорську (Донецька область) будівлі міської ради та міського УВС залишаються захопленими сепаратистами.