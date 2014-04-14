Спостерігачі ООН: будівлі у Слов'янську "захоплювали добре озброєні ополченці"

З такою версією виступив у неділю на засіданні РБ ООН помічник генерального секретаря всесвітньої організації з політичних питань Оскар Фернандес-Таранко, пише ИТАР-ТАСС.

За його словами, спостерігачі ООН "бачили озброєних ополченців з АК-47, кулеметами і снайперськими гвинтівками".

Помічник генсека стверджує, що починаючи з 6 квітня "озброєні особи" займали державні будівлі і конфіскували вогнепальну зброю у Донецьку, Луганську та Харкові.

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"За останні 24 години хвилювання і захоплення державних будівель тривали принаймні ще в п'яти містах східної України, включаючи міста Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку", - вважає він.

Оскар Фернандес-Таранко стверджує, що в ході маніфестацій в Харкові в неділю було поранено близько 50 осіб.