У Слов'янську в упор розстріляли машину з людьми

Хто знаходився в цьому автомобілі на момент стрілянини, поки не відомо. За словами людей, які чули постріли, всього було чутно близько 10 пострілів.

Як стало відомо, за неофіційною інформацією, в ході стрілянини загинули дві людини, які знаходилися всередині автомобіля. Також, в травматології лікарні ім. Леніна був доставлений 21-річний хлопець, який потрапив під автоматну чергу випадково.

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За словами його дружини, його стан медики оцінюють як важкий. Пошкоджена трахея, стравохід. Куля пройшла через шию, також паралізована рука. Зараз він перебуває в місцевій лікарні. Але незабаром його повинні доставити санавіацією в Донецьк, повідомляє slavgorod.com.ua.

За словами іноземних журналістів, які перебували на місці події, в автомобілі була виявлена іменна банківська карта на ім'я Мещерякова Андрія.

На сидінні видно блакитний бирет, а на підголівнику переднього сидіння висить бейджик тильною стороною, на якій написано: пропуск№3 Донецька обласна адміністрація.

Тіл убитих в автомобілі не було.