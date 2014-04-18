Тарута закликав правоохоронців боротися з антисемітизмом на Донеччині

Про це йдеться в його заяві, розміщеній на сайті Донецької ОДА.

"Останнім часом Донецьк в очах світової спільноти набуває сумної слави джерела ненависті і антисемітизму. Окремі представники нашого краю, об'єднавшись при гласній підтримці зовнішніх агресивних сил в квазідержавне об'єднання, відкрито закликають до екстремістських дій щодо осіб певної національності", - говорить Тарута.

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"Насторожує той факт, що ніяких спростувань з боку осіб, що стоять на позиціях антисемітизму так і не надійшло. Я рішуче засуджую цих людей. Я закликаю жителів області, жителів нашої країни і всю світову спільноту жорстко засудити факти антисемітизму, а правоохоронні органи - застосувати санкції до осіб, які допустили порушення закону", - зазначив губернатор.