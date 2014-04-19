69,8% жителів Південного Сходу України вважають Януковича нелегітимним президентом
13:05, 19 квітня 2014Політика
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69,8% жителів Південного Сходу України вважають Виктора Януковича нелегітимним президентом України.
69,8% жителів Південного Сходу України вважають Януковича нелегітимним президентом/REUTERS
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення ZN.UA.
Лише 19,6% українців з цих регіонів вважають Янукович президентом.
8,5% жителів Південного Сходу ще не визначалися щодо статусу Януковича, а 2,2% відмовились відповісти на питання.Читайте такожПроти Януковича порушено шосте кримінальне провадження - ГПУ
Не сумніваються у тому, що Янукович Президент укранці, які проживають у Луганській, Донецькій областях.
Опитування проводилось в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
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