69,8% жителів Південного Сходу України вважають Януковича нелегітимним президентом

13:05, 19 квітня 2014
Політика
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69,8% жителів Південного Сходу України вважають Виктора Януковича нелегітимним президентом України. 

REUTERS

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення ZN.UA. 

Лише 19,6%  українців з цих регіонів вважають Янукович президентом. 

8,5% жителів Південного Сходу ще не визначалися щодо статусу Януковича, а 2,2% відмовились відповісти на питання.Читайте такожПроти Януковича порушено шосте кримінальне провадження - ГПУ
Не сумніваються у тому, що Янукович Президент укранці, які проживають у Луганській, Донецькій областях. 
Опитування проводилось в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. 
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