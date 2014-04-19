69,8% жителів Південного Сходу України вважають Януковича нелегітимним президентом

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення ZN.UA.

Лише 19,6% українців з цих регіонів вважають Янукович президентом.

8,5% жителів Південного Сходу ще не визначалися щодо статусу Януковича, а 2,2% відмовились відповісти на питання. Читайте також Проти Януковича порушено шосте кримінальне провадження - ГПУ

Не сумніваються у тому, що Янукович Президент укранці, які проживають у Луганській, Донецькій областях.