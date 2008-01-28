У НУ-НС вважають, що Семенюк тримається за посаду як воша кожуха

“Я розумію, що особисте життя Семенюк є вкрай важливе питання для всієї земної кулі. Усі вже другий тиждень обговорюють заміжжя великого політичного діяча - пані Семенюк. Але, крім її особистого життя, нас усе ж цікавить питання роботи Фонду державного майна і забезпечення прозорої приватизації”.

Про це в інтерв’ю Офіційному сайту Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” сказав народний депутат від фракції НУ-НС Павло Жебрівський, коментуючи останні заяви Валентини Семенюк про те, що вона не збирається писати заяву про звільнення з посади голови ФДМ.

Жебрівський зауважив, що “це питання буде вирішуватися незалежно від того, напише Семенюк заяву, чи ні”. “Вона має бути звільнена з цієї посади. І триматися за посаду як воша кожуха – це неетично”, - підкреслив Жебрівський.

“Політична сила Семенюк збанкрутувала, і на її місці, будь-який відповідальний політик у такому разі повинен написати заяву про звільнення. Але, якщо вона не хоче робити цього сама, ми зробимо це на сайті Верховної ради”, - наголосив Жебрівський.