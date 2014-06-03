Джемілєв і Обама обговорять ситуацію в окупованому Криму

В ході зустрічі Мустафа Джемілєв попросить Барака Обаму активізувати санкції проти Росії. За його словами, санкції мають діяти до моменту, поки не буде звільнений останній квадратний метр окупованого Криму, передає радіо «Свобода».

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Крім того, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв у Варшаві отримає польську премію «Солідарність» за вклад у захист демократії і прав людини. Це станеться на закритому для преси обіді, в якому візьмуть участь президент США Барак Обама та інші президенти.

Грошовий фонд премії складає 1 млн євро. За словами Мустафи Джемілєва, ці гроші він витрачатиме через «Фонд розвитку Криму», а близько 100 тис. євро пожертвує родинам героїв Небесної сотні. Мустафа Джемілєв наголосив, що вважає цю нагороду знаком своєчасної моральної підтримки кримськотатарського народу та України.