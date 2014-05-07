Джемілєв став лауреатом польської "Нагороди Солідарності"

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Нагороду Джемілєву у червні вручить президент Польщі Броніслав Коморовський у присутності президента США Барака Обами.

"Джемільов роками бореться за демократію та громадянські права в Україні, зокрема, стосовно кримськотатарської спільноти. Він підтверджував свої демократичні переконання ще за радянських часів, коли був дисидентом та провів близько 10-ти років у радянських таборах", - сказав глава МЗС Польщі.

Читайте такожДжемілєв оскаржить заборону в'їзду в Крим в Європейському суді з прав людиниЗазначена нагорода вручається людям, котрі сприяють поширенню демократії.

Довідка УНІАН. МЗС Польщі запровадив «Нагороду Солідарності» у зв'язку з 25-ою річницею перших вільних парламентських виборів у країні.

Нагорода складається з трьох елементів та передбачає виділення 250 тисяч євро лауреату, 700 тисяч євро на підтримку проектів, котрі вкаже переможець та 50 тисяч євро на його поїздку до Польщі.

Номінантів на цю нагороду, вказували, зокрема, бірманська опозиційна діячка Аун Сан Су Чжи, глава європейської дипломатії Кетрін Ештон, глава швецького МЗС Карл Більдт та екс-міністри закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський та Адам Ротфельд.

Остаточний вибір зробила спеціальна комісія, в склад якої увійшли екс-президент Польщі Лех Валенса, засновник гуманітарної організації Polska akcja humanitarna Яніна Охойська, одна з діячок польського незалежного профсоюзу "Солідарність" Хенрика Кривонос, глава канцелярії президента Польщі Яцек Міхаловський та глава МЗС Польщі Сікорський.