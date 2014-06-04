У Донецькій області бойовики затримали співробітників прикордонної служби
16:59, 04 червня 2014Політика
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Бойовики затримали двох співробітників Дмитрівської прикордонної служби Донецької області.
Обласна держадміністрація повідомила про затримання співробітників прикордонної служби / REUTERS
Як повідомляє прес-служба Донецької обласної держадміністрації, «у Сніжному на блокпосту сепаратисти затримали двох співробітників Дмитрівської прикордонної служби. В даний час їх місцеперебування невідоме", - йдеться в повідомленні.
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