У Донецькій області бойовики затримали співробітників прикордонної служби

16:59, 04 червня 2014
Політика
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Бойовики затримали двох співробітників Дмитрівської прикордонної служби Донецької області.

Обласная госадминистрация сообщила о задержании сотрудников погранслужбы / REUTERS

Як повідомляє прес-служба Донецької обласної держадміністрації, «у Сніжному на блокпосту сепаратисти затримали двох співробітників Дмитрівської прикордонної служби. В даний час їх місцеперебування невідоме", - йдеться в повідомленні.

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