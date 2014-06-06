У Слов'янську терористи відкрили мінометний вогонь по блокпостам силовиків, є жертви

В районі Слов’янська терористи відкрили мінометний вогонь з території однієї з місцевих церков, внаслідок чого два правоохоронці важко поранені, ще один загинув.

Як повідомили УНІАН в МВС України, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

“Годину тому в районі Слов’янська терористи відкрили мінометний вогонь з території однієї з місцевих церков. Об’єктом обстрілу стали блокпости підрозділів МВС, які входять до складу сил Антитерористичного центру. Під час обстрілу загинув працівник Івано-Франківського спеціального підрозділу міліції, ще два працівники отримали важкі поранення”, - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці доставлені до військового госпіталю, де їм надається необхідна медична допомога.

Раніше УНІАН повідомляв, що на території церковного двору в Слов'янську терористи встановили 120-міліметровий мінометний комплекс, з якого почали наносити активні вогневі удари по блокпостам українських силовиків.

«Факт встановлення смертельної зброї на території Храму Божого виглядає блюзнірством. Зважаючи на обставини, що викладені вище, українські правоохоронці залишають за собою право вжити усіх необхідних заходів, аби спинити агресорів», - відзначили в прес-службі Національної гвардії України.