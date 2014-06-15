У боях на Донбасі терористи вбили майже сотню українських солдат

Трагедія біля Луганська зі збитим літаком Іл-76 уже не перша, де не під час боїв масово гинуть українські військові.

Як йдеться, в сюжеті ТСН.19:30, із початку АТО у таких розстрілах уже загинули близько 30 осіб. 22 травня поблизу Волновахи на Донеччині терористи вбили 16 солдатів. Вояки охороняли блокпости і не мали антитерористичних завдань, передає ТСН.ua.

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Солдатів бойовики застали зненацька. У більшості військовослужбовців навіть не було зброї – її здали напередодні, а на військовій техніці вона була взагалі у чохлах.

29 травня під Слов'янськом збили вертоліт із українськими військовими. Їх везли із гори Карачун, де розміщений телецентр. За кілька хвилин після зльоту по гвинтокрилу випустили ракету. Ніхто із пасажирів, в тому числі і генерал Кульчицький, не вижив.

В обох випадках, за твердженням військовиків, діяли професіонали. Адже вогонь вівся із високою точністю та технікою із чітко продуманих позицій.

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Точної кількості загиблих солдатів під час АТО поки що не називають. Однак враховуючи жертв збитого літака Іл-76, цифра вже впритул наблизилася до 100.

Нагадаємо, у збитому терористами Іл-76 загинули хлопці з усієї України. Найбільше серед жертв – десантників із Дніпропетровщини.