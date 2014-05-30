Коваль назвав причини загибелі бійців 51-ї бригади під Волновахою

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції Коваль сказав: "Ситуація полягає в тому, що фактично вся 51-я бригада, один з підрозділів якої мав проблеми під Волновахою, уже виведена із зони АТО і знаходиться на полігоні "Широкий лан". Там ведуться не тільки слідчі дії, але і проходить відновлення боєздатності цієї бригади. Її біда в тому, що вона була недоукомплектована».

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За словами в.о. міністра оборони, «за штатом має бути 4,5 тисячі бійців і командирів у воєнний час, а вона в мирний час мала всього 450 осіб. Командирів батальйонів не було. Було всього три командира механізованого взводу. І тому сталося те, що сталося. До того ж, ця бригада прийшла в зону АТО необстріляною. І це важливо, тому що вбити людину - це дуже важко", - сказав Коваль.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 22 травня у Волноваському районі Донецької області терористи напали на блокпост українських військовослужбовців. Загинули 17 осіб.