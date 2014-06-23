ЄС закликає Росію застосувати "свій вплив на сепаратистів" задля мирного врегулювання

Про це говориться в ухвалених Радою висновках щодо України.

"ЄС закликає Російську Федерацію підтримати мирний план (Порошенка - ред.) і вжити ефективних заходів, аби зупинити безперервний потік нелегальних бойовиків, зброї та спорядження через український кордон, використати свій вплив на сепаратистів, аби ті припинили насильство та склали зброю", - заявили європейські дипломати.

Читайте такожЄС заборонив імпорт товарів з Криму без українського сертифікатуТакож вони закликали РФ відвести війська від українського кордону та скасувати закон, що дозволяє ввести збройні сили на територію України.

Раніше повідомлялося, що Рада ухвалила спрямувати в Україну місію для сприяння реформам у секторі безпеки, включаючи міліцію.