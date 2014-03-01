Рада Федерації РФ почала розглядати звернення Путіна про введення військ в Україну

Рада Федерації Федерального зібрання РФ почала розглядати звернення Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, засідання відкрила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко.

Перед початком реєстрації на табло висвітилося, що в залі присутні 166 сенаторів, в той же час було 78.

Після цього Матвієнко сказала, що якийсь збій в «машині», так як не було кворуму.

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Після повторного голосування на табло голосування з'явилося, що присутні на засіданні 85 осіб. При цьому зал засідання не показували.

Матвієнко заявила, що кворум є. Засідання відкрито.

Коли Матвієнко сказала, що буде розглядатися звернення Путіна про введення військ в Україну, російські сенатори почали плескати в долоні.

Почав виступати статс-секретар МЗС Росії Григорій Карасін, уповноважений Путіним подати звернення.