ЄС сьогодні оцінить ситуацію в Україні на рівні постійних представників країн-членів

Зазначається, що наразі результати засідання важко передбачити.

Як відомо, 27 червня Рада ЄС на рівні лідерів країн та урядів ухвалила рішення, яким передбачила виконання до понеділка, 30 червня для Росії чотирьох пунктів, спрямованих на деескалацію ситуації в Україні та реалізацію мирного плану президента України Петра Порошенка.

Читайте такожЄвросоюз закликав СОТ вирішити питання чергових заборон у Росії

В разі невиконання зазначених вимог ЄС заявив про намір негайно вжити відповідних заходів. Після цього рішення керівництво України ухвалило рішення продовжити режим припинення вогню в односторонньому порядку ще на 72 години. У понеділок зазначений термін сплив, а президент Порошенко ухвалив рішення продовжити антитерористичну операцію.