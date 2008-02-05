Литвин боїться, що районний суд позбавить його депутатського мандата

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН не виключає, що недієздатність Верховної Ради може стати підставою для дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні журналістам у Верховній Раді після завершення пленарного засідання ВР.

«Є велика вірогідність, тому що сьогодні ми вже спостерігаємо політичне рейдерство, коли починають захоплювати органи самоврядування, органи влади. Приклад тому Житомирська область. Я не виключаю, що завтра якийсь суд в якомусь районі винесе рішення про те, що розпуск Верховної Ради був незаконним, депутати попереднього скликання прийдуть у Верховну Раду, сядуть і скажуть: нам “чертовски” хочеться попрацювати», - сказав В.ЛИТВИН.

Лідер фракції підкреслив, що якщо Президент не зупинить політичне рейдерство, то можна буде говорити про те, що влади в Україні не існує.