“Єдина” партія на базі НУ–НС: чи можна об’єднати три в одному?

Днями глава Секретаріату Президента Віктор Балога звинуватив деяких представників НУ–НС у тому, що вони не виконують свої зобов’язання щодо створення єдиної партії на базі блоку. В інтерв’ю одній з газет, відповідаючи на запитання журналіста про те, як просувається цей проект, він відповів: “Завмер у незручній позі. Прикро, але окремі горді лідери окремих поважних партій, які в присутності Президента підписалися за трансформацію блоку в єдину демократичну партію, після обрання до парламенту заявили з цього приводу про свою особливу думку”.

Як відомо, на початку липня минулого року лідери дев’яти політичних партій у присутності Президента Віктора Ющенка підписали Декларацію об’єднання демократичних сил. Нагадаємо список цих партій: "Наша Україна", "Вперед, Україно!", НРУ, УРП "Собор", УНП, "Пора", Партія захисників Вітчизни, "Європейська партія України", ХДС.

Фактично дев’ять партій із помаранчевого табору оголосили про готовність об’єднатися в потужну політичну організацію, яка запропонує суспільству нову ідеологію, зрозумілі цілі та ціннісні орієнтири. У пресі навіть повідомлялося про наміри завершити процес створення єдиної партії до грудня 2007 року.

На парламентських виборах 30 вересня ці дев’ять партій разом з “Народною самообороною” Юрія Луценка сформували блок НУ–НС.

У свою чергу, Конгрес українських націоналістів не підтримав ідеї утворення мегапартії, оскільки абсолютна більшість “конгресівців” доволі скептично поставилася до перспективи розчинення КУН у ліберально-центристському середовищі, яке становить більшість блоку НУ–НС. Також доволі проблематичною виглядала ймовірність порозуміння між окремими складниками майбутньої об’єднаної партії. На думку “кунівців", ідея об’єднання була поспішною і юридично невмотивованою.

І справді, ще не встигло висохнути чорнило на підписаній декларації, як деякі її підписанти почали поспішно оприлюднювати свої думки, далеко не завжди солідарні з думками колег з майбутньої об’єднаної партії.

З’їзд Української народної партії хоча й підтримав об’єднавчу ініціативу, проте проголосував за “додатковий пункт”, згідно з яким “припинення діяльності УНП у зв`язку з приєднанням до інших партій вважається неможливим”. Лідер УНП Юрій Костенко через місяць після виборів заявив, що для створення єдиної політсили необхідно принаймні прийняти закон про політичні партії, а також визначитися з ідеологією майбутньої партії.

Натомість лідер Народного руху Борис Тарасюк тоді ж повідомив, що єдина партія має формуватися на основі національно-демократичної ідеології.

Не приховував свого скепсису щодо перспективи об’єднання і лідер “Собору” Анатолій Матвієнко.

Щоправда, голова фракції НУ–НС В’ячеслав Кириленко при цьому довго продовжував випромінювати оптимізм. "Ми докладемо всіх зусиль, щоб процес створення єдиної партії завершився до кінця року", – заявив він наприкінці жовтня. Проте через два тижні він уже змінив свій прогноз, повідомивши нову дату: весна 2008 року. А колега Кириленка “нунсівець” Роман Зварич тоді ж публічно заявив, що, на його думку, “об’єднавчий з’їзд зі створення єдиної партії слід провести не пізніш як у квітні 2008 року".

Найбільше ж зусиль до реалізації цієї ідеї, зрозуміло, докладає глава президентського Секретаріату Балога. Однак усі його намагання досягти хоч якогось результату досі залишаються безрезультатними. Більше того, нещодавно в пресі з’явилися повідомлення про загострення стосунків між Балогою та Кириленком, що аналітики пов’язують з боротьбою за фактичне лідерство в партії. Дійшло до того, що Тарасюк та інші “помаранчеві” навіть запропонував фракції звернутися до Президента з вимогою щодо звільнення Балоги з посади глави Секретаріату.

Тим часом ідея об’єднання ставала дедалі примарнішою.

У середині листопада про припинення участі в процесі створення єдиної демократичної партії заявила частина блоку НУ–НС – а саме група “Народна самооборона”.

Ближче до нового року лідер “Пори” Владислав Каськів спрогнозував, що на базі партій, котрі увійшли до блоку НУ–НС, буде створено три політичні сили: націонал-консерватори (патріоти), ліберал-патріоти й соціал-популісти.

Тоді ж у середовищі націонал-демократичних сил укотре була реанімована ідея “Правиці”. Якщо не помиляюся, така політична структура “створюється” в нас уже років з десять. Періодично цю ідею то кладуть під сукно, то знову дістають, струшуючи пилюку. І завжди правофланговим створення такої структури залишався лідер УНП Костенко. Цього разу до компанії УНП і НРУ, які також перебувають у процесі перманентного “зближення” вже кілька років, долучився “Собор”. Принаймні, про це перед новим роком заявив його лідер Матвієнко. А Костенко навіть повідомив про намір створення депутатської групи “Українська правиця”. Однак інший учасник віртуальної “Правиці” – лідер НРУ Тарасюк – звинувативши Президента і його Секретаріат у тому, що саме з їхньої вини “партії блоку НУ–НС віддалилися від ідеї створення єдиної партії”, чомусь відмовився зараховувати “Собор” до числа сил “правоцентристського спектра”, які можуть об’єднатися.

У свою чергу, ще один фрагмент майбутньої “єдиної” партії – ХДС – вустами свого лідера Володимира Стретовича заявив по наміри ініціювати об’єднання всіх партій, “які сповідують християнські цінності”. Тобто дав зрозуміти, що “християнських демократів” не потрібно зараховувати ні до “патріотів”, ні до “лібералів”, ні до “соціал-популістів”. У них – свій шлях “до храму”.

Тим часом Балога все ще не втомлюється наполягати, аби всі підписанти декларації дотримувалися заявлених намірів щодо створення єдиної партії, погрожуючи “вилученням з політичного поля”. Незрозуміло, щоправда, хто ж залишиться на тому полі, якщо з нього вилучити тих, хто має “окрему” думку.

Також важко збагнути – яка об’єднувальна сила може звести всі ці структури докупи?

Може, такі функції має виконати громадська організація “Гарт”, яка виникла на базі виборчого штабу НУ–НС? Принаймні, за деякими припущенням в пресі, “Гарт”, до створення якого доклав зусиль наближений до Балоги депутат Ігор Кріль, має стати структурою для нового пропрезидентського утворення. Щоправда, і Балога, і Кріль це заперечують. За їхніми словами, насправді “Гарт” створений для забезпечення роботою людей, яких залучав до передвиборчої кампанії штаб НУ–НС...

Тож чи народиться об’єднана партія, а чи її складникам уготована роль персонажів із відомої байки – про це ми, напевно, дізнаємося ближче до президентських виборів.

Михайло Сидоржевський