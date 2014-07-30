Бойовики окопалися в обласній лікарні Донецька - Тимчук

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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«У Донецькій обласній лікарні ім. Калініна терористи влаштували штаб і госпіталь для бойовиків. У зв'язку з цим доступ до лікарні обмежений, що робить проблемою медичне обслуговування місцевих жителів», - написав він.