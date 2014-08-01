У Інтерполу недостатньо доказів для оголошення Януковича в розшук

В українському бюро організації повідомили, що генеральний секретаріат Інтерполу у французькому Ліоні продовжує вивчати можливість застосування каналів для розшуку Віктора Януковича.

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У свою чергу перший заступник голови комітету з питань боротьби із злочинністю і корупцією Верховної Ради Геннадій Москаль заявив, що Інтерпол вимагає обов'язкового рішення суду. За його словами для оголошення особи в міжнародний розшук генеральному секретаріату Інтерполу потрібно надати "дуже переконливі аргументи", передає ZN.UA.

Геннадій Москаль припустив, що справа Віктора Януковича затягується через неякісно зібрані матеріали і слабку доказову базу. "Щоб була доказова база, треба мати прямі свідчення. А їх на Віктора Януковича можуть дати люди, яких вже давно немає в країні", - сказав депутат, додавши, що "ці люди розбіглися і перебувають у тому ж колі, що і сам Янукович". "Всі свідки, які були вхожі в його кабінет, знаходяться в Російській Федерації. Дістати їх звідти неможливо", - підкреслив Геннадій Москаль, зазначивши, що "без цих свідчень Інтерпол ніколи не оголосить колишнього президента в розшук".

В цілому, за нинішніх обставин притягти колишнього президента України до відповідальності практично неможливо, переконаний Геннадій Москаль. "Для українського правосуддя і для українського слідства він недоступний", - вважає депутат. На його думку, в Росії він може перебувати скільки завгодно. Однак перетнути кордон іншої країни для нього ризиковано. "У будь-якій європейській країні він може бути затриманий та переданий Генеральній прокуратурі України", - зазначив він.

В українському бюро Інтерполу відзначили, що направили в Ліон матеріали на розгляд стосовно колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, колишнього глави адміністрації президента Андрія Клюєва та сина колишнього президента Олександра Януковича.

В генеральному секретаріаті Інтерполу повідомили, що інформація про розшукувану особу може не публікуватися на сайті на прохання країни, що подала відповідний запит.