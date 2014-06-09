Москаль: Силовики "саботують" розслідування розстрілів на Майдані

Про це в ефірі "Подробностей недели" заявив голова ТСК, нардеп Геннадій Москаль.

Він нагадав, що комісія була створена за фактом подій, які мали місце 30 листопада і 1 грудня, а також у січні та лютому 2014 року, передає Українська правда.

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"На розгляді ТСК – 31 епізод. Фактично відпрацьовані усі епізоди, окрім останнього, найтяжчого і найбільш заплутаного – подій, які були на Майдані 18-21 лютого, коли стріляли снайпери, автомати Калашнікова, Fort-500, і т.і.", - зазначив Москаль.

Чергове засідання ТСК заплановане на 13 червня, повідомив нардеп.

"Проблема в тому, що всі, хто тоді стріляв – зараз на АТО, борються з терористами… і це є прямий саботаж", - зазначив він.

Москаль уточнив, що стріляли по учасниках акцій на Майдані представники Альфи, снайпери з Держслужби охорони, підрозділ "Сокіл".

"Усіх, хто перебував у ті дні на дахах – Кабміну, АП, "Будинку з химерами", готелю "Дніпро" – ідентифіковано. Але усі, кого ми запрошуємо – зі Служби безпеки, Нацгвардії, МВС – дають відповіді, що всі вони перебувають в зоні бойових дій, а в неофіційних бесідах кажуть, що ТСК – чи не єдина, хто заважає проведенню АТО", - заявив Москаль.

Також Москаль зауважив, що "команда Захарченка добре заміла сліди – сьогодні кожен може зізнатися, що стріляв тоді, але зброю (яка б довела причетність до подій) знайти буде неможливо ".