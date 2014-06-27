Янукович знав про підготовку Росією агресії ще у 2013 році – Турчинов

"Росіяни розглядали владу Януковича як маріонеткову, покликану забезпечити всі її "забаганки", але все одно до захоплення Криму вони готувалися заздалегідь. Ба більше, коли Майдан ще тільки починався, а Янукович ще зберігав усю повноту влади, число обльотів нашого кордону російською авіацією зросло у сто разів. Якщо зовсім точно, то це почалося в другій половині 2013-го", - сказав Турчинов в інтерв'ю LB.ua.

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Він стверджує, що розвідка говорила про це Януковичу, однак він ці дані ігнорував. "У нього тоді був інший пріоритет - владу свою втримати. Зокрема тому він ішов на будь-які поступки росіянам: згадайте економічні договори, які були укладені тоді. Якби режим не впав, ці підприємства, зокрема й газотранспортна система, поза сумнівами, відійшли б росіянам", - заявив Турчинов.

За словами спікера, режим вторгнення і військової окупації розробляли, якщо українська влада перестане бути підконтрольною.

Турчинов вважає, що агресія проти України потрібна президенту РФ Володимиру Путіну, щоб створити імперію. "Для Путіна це буквально нав'язлива ідея. Точно так само було колись у фашистській Німеччині. У тоталітарних режимах завжди так: когось знищити, когось поставити на коліна. Але Україну вони поставити на коліна не змогли. Ба більше, як не парадоксально прозвучить, зовнішня агресія тільки прискорила формування справжньої сильної нації в Україні", - заявив він.