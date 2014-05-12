Захарченко особисто дав наказ розігнати активістів на Банковій 1 грудня - Москаль

Наказ силового розгону протестної акцій на вул. Банковій біля будівлі Адміністрації Президента 1 грудня 2013р. дав особисто міністр МВС України Віталій Захарченко своєму заступнику з громадської безпеки Віктору Ратушняку.

Це встановила перевірка Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради під головуванням Геннадія Москаля, повідомляється на сайті нардепа.

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"В діях колишнього міністра МВС В.Захарченка, його заступника В. Ратушняка, начальника головного управління МВС у Києві В.Коряка, його заступника по громадській безпеці П.Фетчука, начальника управління громадської безпеки київської міліції О.Мариненка, а також командирів спецпідрозділів “Беркут”, прикомандированих до ГУ МВС у м.Києві з Кіровоградської, Київської, Луганської, Полтавської, Тернопільської, Харківської та Чернігівської областей, є грубе порушення цілого ряду міжнародних актів, які Україна зобов’язувалася неухильно дотримувати", - сказано в повідомленні.

Крім того, під час цих подій працівники міліції скоїли ряд злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України.

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Зазначається, що ТСК направляє до Генпрокуратури список мітингувальників (165 осіб) та представників українських і закордонних ЗМІ (44 особи), які внаслідок побиття міліцією отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості. Переважна більшість людей не зверталася в медичні заклади, боячись переслідування з боку правоохоронних органів.

ТСК також встановила, що 1 грудня 2013 року працівники міліції розгромили Спілку письменників України неподалік Адміністрації Президента по вул.Банковій. Вони жорстоко побили письменників та мітингувальників, які намагалися сховатися в будівлі від переслідування правоохоронців, а також знімальну групу грузинського телебачення.

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Тимчасова слідча комісія закінчила перевірку щодо правомірності дій працівників МВС під час подій 1 грудня 2013 року біля Адміністрації Президента України, направляє матеріали до Генпрокуратури й просить на їх підставі притягнути винних до кримінальної відповідальності.