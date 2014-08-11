Обама підтримав ініціативу Порошенка про міжнародну гуманітарну допомогу для Луганська

Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

«Президент США висловив підтримку діям президента України, зокрема, ініціативі президента України щодо міжнародної гуманітарної місії для Луганська під егідою Міжнародного комітету Червоного хреста за участю ЄС, Росії, Німеччини та інших партнерів. Барак Обама підтвердив намір США взяти активну участь у місії»,- написав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу в розмові з Порошенком підтримав ініціативу президента України про гуманітарну місію і чітку позицію України, що вона має бути здійснена відповідно до міжнародного права.

У свою чергу глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив сьогодні, що Росія узгодила з Києвом і Міжнародним комітетом Червоного хреста надання гуманітарної допомоги для Донбасу.

«Я з обережним оптимізмом можу сьогодні сказати, що сьогодні всі можливі і неможливі приводи (щодо надання допомоги) були зняті, і я сподіваюся, що у найближчий час ця гуманітарна акція відбудеться під егідою Міжнародного комітету Червоного хреста. Ми узгодили всі деталі з керівництвом України. Сподіваюся, західні партнери не вставлятимуть палиці в колеса», - сказав Лавров, додавши, що ця гуманітарна допомога буде російською.

Згодом президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія у взаємодії з представниками Міжнародного комітету Червоного хреста направляє в Україну «гуманітарну місію».

Пізніше речник РНБО Андрій Лисенко повідомив про те, що заява прес-служби Кремля про російський гуманітарний конвой в Україну не відповідає дійсності.

"Насправді ця гуманітарна допомога направляється до України за домовленістю Петра Порошенка з Міжнародним Червоним хрестом. Тому, таким чином російська сторона хоче видати цю місію за власну ініціативу", - сказав Андрій Лисенко.