ЄС готовий виділити 2,5 млн євро на гуманітарну допомогу для України

Про це під час телефонної розмови з президентом Петром Порошенком повідомив президент Європейської комісії Жозе Мануел Баррозу.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, в ході розмови сторони обговорили ситуацію на Донбасі, а також ініціативу українського президента щодо здійснення міжнародної гуманітарної місії для Луганська під егідою Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ).

Петро Порошенко заявив про готовність до багатостороннього міжнародного обговорення врегулювання ситуації на Донбасі в Нормандському або Женевському форматі. Глава держави висловив побажання, щоб "українське питання" було внесено до порядку денного та отримало належну увагу під час наступного засідання Європейської ради 30 серпня.

В свою чергу Жозе Мануел Баррозу підтримав ініціативу президента України щодо гуманітарної місії та чітку позицію держави з приводу того, що вона має бути здійснена у відповідності із міжнародним правом. Він також повідомив, що Європейський союз готовий виділити 2,5 млн євро на гуманітарну допомогу для України. При цьому він закликав до створення спеціального координаційного механізму для надання гуманітарної допомоги та переміщення переселенців.

Крім цього, Петро Порошенко та Жозе Мануел Баррозу також обговорили графік імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, питання енергетичного співробітництва та відновлення переговорів щодо газу в тристоронньому форматі ЄС-Україна-Росія.

Петро Порошенко запросив Жозе Мануела Баррозу відвідати з візитом Київ. Той в свою чергу подякував за запрошення та повідомив, що він розглядає можливість відвідати Київ для участі в міжнародній конференції "Ялтинська європейська стратегія" на початку вересня.