Сили АТО зачищають від бойовиків 5 населених пунктів на Луганщині

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір».

"Йде зачистка підрозділами сил АТО населених пунктів Станиця Луганська, Маломиколаївка, Іллірія, Землянки", - написав у соцмережі керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожСили АТО зачищають від бойовиків Ясинувату і блокують Іловайськ - Тимчук

Крім цього, сили АТО продовжують наступальні дії по ряду напрямків.

Він також зазначив, що тривають бої в районах населених пунктів Донецьк, Луганськ, Іловайськ, напружена ситуація залишається в районі Савур-Могили.Читайте такожБойовики штурмували позиції сил АТО на Савур-Могилі близько чотирьох годин - штаб АТО

Крім цього, сили АТО посилюють оборонні позиції в районі населених пунктів Новосвітловка і Хрящувате, забезпечуючи контроль ділянки траси М-04, що з'єднує Луганськ з іншою частиною території, контрольованій терористичною організацією «ЛНР».

Пізніше прес-центр АТО доповнив, що крім 4-х названих Дмитром Тимчуком населених пунктів, сили АТО розпочали захист населеного пункту Ясинівка.