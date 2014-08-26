Краснодонську лікарню на Луганщині перетворили на госпіталь для військових РФ - журналіст

07:15, 26 серпня 2014
Політика
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У центральній міській лікарні міста Краснодон Луганської області з'явились військові лікарі з Росії.

Фото Министерства обороны РФ

Про це з посиланням на очевидців на своїй сторінці в Facebook пише журналіст Роман Бочкала.

За його словами, російські військові лікарі живуть в хірургічному відділенні.

Читайте такожБойовики окопалися в обласній лікарні Донецька - Тимчук"Надають допомогу пораненим російським військовим, контролюють розподіл  медикаментів, що надходять з РФ," - написав Бочкала.

публікаціяРомана Бочкали.

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