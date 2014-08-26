Краснодонську лікарню на Луганщині перетворили на госпіталь для військових РФ - журналіст

Про це з посиланням на очевидців на своїй сторінці в Facebook пише журналіст Роман Бочкала.

За його словами, російські військові лікарі живуть в хірургічному відділенні.

Читайте такожБойовики окопалися в обласній лікарні Донецька - Тимчук"Надають допомогу пораненим російським військовим, контролюють розподіл медикаментів, що надходять з РФ," - написав Бочкала.